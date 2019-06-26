Зачем жители Арыси рвутся во взрывоопасный город

Они прорываются сквозь полицейские кордоны или обходят их окольными путями.

В Арысь, где только в полдень 25 июня прекратили раздаваться взрывы снарядов, жителей до сих пор не пускают. Полностью опасность, по словам специалистов, еще не миновала: в некоторых районах могут оставаться необезвреженные снаряды. Правда, горожан не напугаешь, они прорываются сквозь полицейские кордоны или обходят их окольными путями, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Ранним утром Арысь выглядит зловеще: пустынные улицы, разбитые окна и дыры в асфальте. Кое-где до сих пор дымятся постройки. Бродят в поисках еды и воды оставленные хозяевами животные. Город почти сутки оцеплен, сюда никого не пускают. Слишком опасно сейчас ходить по здешним улицам.

Ерлан Тургумбаев, министр внутренних дел РК:

– Почему жильцов туда не пускают и почему сегодня оцепление проведено? Потому что в городе лежат снаряды неразорвавшиеся, которые долетели со склада боеприпасов. Поэтому есть реальная угроза жизни для наших граждан. Поэтому город полностью оцеплен. Пока туда запускать никого не будем.

Один из неразорвавшихся снарядов нашли около дороги, а второй – во дворе центра обслуживания населения. Специалисты утверждают, они до сих пор опасны.

Перед въездом в Арысь два рубежа. На первом с раннего утра большое скопление машин и людей. Все стараются побыстрее попасть домой. Но проехать полицейский кордон удается лишь единицам. И то случайно. Обеспокоенные жители не обращают внимания ни на что и любыми способами пробираются домой.

Чтобы посмотреть, насколько пострадали дом и бизнес, Габиту Майлышову пришлось пойти на хитрость. Он объехал все кордоны путями, которые знают только местные жители. Оказалось, в его кафе и сарай попали снаряды.

Габит Майлышов, житель г. Арыси:

– Снаряд, я так понял, залетел через крышу, сломал балку и разорвался внутри. В сарай тоже попал снаряд, кажется, он до сих пор там лежит. Все это было страшно, а сейчас непонятно, что делать дальше. Кто за это будет отвечать и как восстанавливать?

В Арыси почти 8 тысяч жилых домов и зданий. Повреждены 80% из них. В основном выбиты стекла, разрушены крыши. В 20 домах похозяйничал огонь. Ущерб будет оценивать правительственная комиссия – ей придется обойти все местные строения. Ни одно здание, конечно же, не было застраховано. Ну а горожане продолжают рваться домой. Особенно те, у кого в Арыси остались животные.

Наталья Каюмова, переживая за своих подопечных, прошла пешком почти 15 километров! О взрывах она вспоминает со слезами на глазах.

Наталья Каюмова, жительница г. Арыси:

– Стекла летели в разные стороны, все свистело над головами, это был какой-то ужас. У меня до сих пор в ушах звенит, свистит, и мы уже на каждый шорох обращаем внимание. Люди все побежали, люди все бежали и бежали, бежали и бежали, кто кому помогал, кто нет. Кто-то просил помощи, а мы все испугались и бежали.

Оказаться дома люди смогут, по-видимому, еще не скоро. Пока саперы не обезвредят все снаряды и не проверят каждый уголок. Стоит отметить, что многие оставленные открытыми настежь магазины не тронуты. Полиция уверяет: по городу курсируют 75 патрулей. Они уже поймали трех мародеров, которые пытались угнать скот и залезть в сельпо.

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