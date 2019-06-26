Жительница Арыси родила во время эвакуации. Помогли сотрудницы Минобразования

Они приехали на ЕНТ в город.

Сотрудницы Министерства образования помогли принять роды у женщины в Арыси, схватки начались во время ЧП, передает Zakon.kz.

Информацию о героическом поведении женщин, приехавших в Арысь на ЕНТ, распространяют в Интернете. Сегодня их поступок поощрят в министерстве.

В Арыси 24 июня проходило Единое национальное тестирование (ЕНТ). 12 представителей Министерства образования были направленны туда для проведения ЕНТ. В момент взрыва они работали в местном пункте тестирования.

После взрыва началась суматоха. Все в панике стали убегать из города. Три человека из группы сотрудников министерства отделились от других. Это были Б. Утенова, Ж. Нуржуманова, Ш. Доскеева. Они направились вместе с основной массой людей за город. По дороге остановили легковую машину и попросили довезти до ближайшей возвышенности (среди населения пошел слух о затоплении города водой из водохранилища).

По пути они встретили беременную женщину. С ней была местная акушерка. Выяснилось, что у женщины начались схватки. По дороге в селе Акжар они зашли в первый попавшийся дом и стали готовиться принимать роды. В селе роддома не оказалось.

Представители Министерства образования помогли женщине принять роды в домашних условиях. Родилась девочка. Балбупе Утенова сама отрезала пуповину ребенку и стала в такой ситуации "Кіндік шеше".

Роженицу зовут Кенже, она 1996 года рождения. Оказалось, что это второй ребенок.

Утенова, Нуржуманова и Доскеева сообщили ее мужу о том, что он дважды стал отцом и поехали дальше. Водителем легковой машины, на которой представительницы МОН РК выехали из города, оказался молодой парень по имени Досмухамет,1995 года рождения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!