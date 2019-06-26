Разрешить выписывать рецепты бригадам скорой помощи предложили в Казахстане

Считаем необходимым внедрить механизм выписки рецептов при экстренных обращениях граждан в ПМСП, разрешить выписку рецептов бригадам скорой помощи - Омарбекова.

Депутат Жанат Омарбекова предлагает министерству здравоохранения разрешить бригадам скорой помощи выписывать рецепты, а также внедрить механизм выписки рецептов при экстренном обращении граждан в поликлиники, передает корреспондент Zakon.kz.

Скоро 87% препаратов, то есть 6033 из 7792, будут отпускаться строго по рецептам. А 1759 - без рецепта. Такое ужесточение правил, по ее мнению, оправдано, потому как "население зачастую занимается самолечением, что приводит к бесконтрольному приему лекарственных препаратов, в том числе антибактериальных".

- Эти препараты могут нанести вред здоровью человека. Кроме того, приводят к устойчивости организма к медикаментам, что в последствии затрудняет лечение, приводя к осложнениям. К сожалению, население при выявлении симптомов заболеваний предпочитают обращаться за помощью не к участковому врачу, а к провизору аптеки, который рекомендует лекарства, не зная причину заболеваний, - сказала она.

Омарбекова отметила, что продажа лекарств без рецепта в мировой практике категорически запрещена. А потому необходимо усилить контроль за их продажей. Но она обратила внимание министра здравоохранения Елжана Биртанова и на необходимость выработки алгоритма выдачи рецептов при экстренных ситуациях, "чтобы люди не ждали приема у своего врача и не стояли в очередях".

- Считаем необходимым внедрить механизм выписки рецептов при экстренных обращениях граждан в ПМСП, разрешить выписку рецептов бригадам скорой помощи, в последующем информировать участкового врача об обращении пациента за помощью и назначении лекарственных препаратов, пересмотреть сроки действия рецептов в сторону увеличения при хронических заболеваниях, - заключила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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