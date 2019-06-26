Более 350 человек из Арыси числятся без вести пропавшими
Из этого списка трое нашлись.
По горячей линии по состоянию на 9 часов 26 июня поступило более 50000 звонков из всех регионов нашей республики, ближнего и дальнего зарубежья. Люди сообщают о готовности оказания гуманитарной помощи жителям из Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.
Наиболее часто задаваемые вопросы – это поиски родных, работа железнодорожного транспорта, функционирование автодорог.
В городе работает 42 приемно-эвакуационных пунктов. В эвакопунктах на данный момент размещены 4886 человек, из них 2428 детей.
Многих жителей забирают родственники. В общей сложности в Шымкенте зарегистрированы 20371 человек.
В мечети "Ақ мешіт" сотрудники службы пожаротушения ведут учет потерявшихся граждан города Арысь.
Оказывают помощь в поисках родственников и их отправке в город Шымкент. На сегодня в списках потерявшихся числится более 350-ти человек.
Из этого списка трое нашлись. Работа продолжается.
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