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Более 350 человек из Арыси числятся без вести пропавшими

Из этого списка трое нашлись.

Фото : otyrar26 июня 2019, 11:43

По горячей линии по состоянию на 9 часов 26 июня поступило более 50000 звонков из всех регионов нашей республики, ближнего и дальнего зарубежья. Люди сообщают о готовности оказания гуманитарной помощи жителям из Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.

Наиболее часто задаваемые вопросы – это поиски родных, работа железнодорожного транспорта, функционирование автодорог.

В городе работает 42 приемно-эвакуационных пунктов. В эвакопунктах на данный момент размещены 4886 человек, из них 2428 детей.

Многих жителей забирают родственники. В общей сложности в Шымкенте зарегистрированы 20371 человек.

В мечети "Ақ мешіт" сотрудники службы пожаротушения ведут учет потерявшихся граждан города Арысь.

Оказывают помощь в поисках родственников и их отправке в город Шымкент. На сегодня в списках потерявшихся числится более 350-ти человек.

Из этого списка трое нашлись. Работа продолжается.


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