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Сильная жара ожидается на юге Казахстана

На севере и западе страны идут дожди.

Фото : pxhere.com26 июня 2019, 11:52

РГП "Казгидромет" прокомментировал предстоящий прогноз погоды на 27-29 июня 2019 года, передает Zakon.kz.

- Жаркая местами с 40-градусной температурой воздуха погода сохранится в южных областях Казахстана. А на севере и западе республики с холодными атмосферными фронтами уже начались дожди, - говорится в сообщении.

По информации метеорологов, по мере продвижения фронтов на юг дожди и понижение температуры воздуха ожидаются в центральных и восточных областях.


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