Сильная жара ожидается на юге Казахстана
На севере и западе страны идут дожди.
Фото : pxhere.com26 июня 2019, 11:52
РГП "Казгидромет" прокомментировал предстоящий прогноз погоды на 27-29 июня 2019 года, передает Zakon.kz.
- Жаркая местами с 40-градусной температурой воздуха погода сохранится в южных областях Казахстана. А на севере и западе республики с холодными атмосферными фронтами уже начались дожди, - говорится в сообщении.
По информации метеорологов, по мере продвижения фронтов на юг дожди и понижение температуры воздуха ожидаются в центральных и восточных областях.
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