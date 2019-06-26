Токаев рассказал о мерах по повышению благосостояния народа Казахстана
Во всех регионах будут систематизированы меры соцподдержки для детей из малообеспеченных детей, включая горячее питание, бесплатный проезд, обеспечение школьными принадлежностями.
Актуальный пакет мер по решению социальных вопросов разработали в правительстве. Все неотложные меры будут содействовать решению многих соцпроблем, а также запустит систему поиска среди социально уязвимых слоев населения талантливых детей и подростков, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
- По моему поручению правительство разработало пакет актуальных мер с целью решения актуальных социальных вопросов и повышения благосостояния народа. До конца этого года более 300 тыс безработных и самозатяных будут охвачены мерами содействия занятости, в том числе через краткосрочное профессиональное обучения в рамках программы "Бастау бизнес" и "Жас кәсіпкер", - сообщил на встрече с представителями СМИ в Акорде Токаев.
По его словам, другой важнейшей задачей для Нацбанка и правительства станет расширение доступности жилья.
- С этой целью в два раза будут увеличены объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения, то есть до 20 тыс. квартир в год. И в три раза для работающей молодежи до 3 тыс. квартир в год. Пока, - добавил Президент.
Он подчеркнул, что во всех регионах будут систематизированы меры социальной поддержки для детей из малообеспеченных детей, включая горячее питание, бесплатный проезд, обеспечение школьными принадлежностями.
- Более широкую реализацию получит общереспубликанская акция "Дорога в школу" с привлечением общественности и спонсоров. С 1 сентября этого года выделяются дополнительно 5 тыс. целевых государственных образовательных грантов для детей из малообеспеченных и многодетных семей в вузах. Пока 5 тыс. Важнейшим элементом этой работы станет запуск поиска среди социально уязвимых слоев населения талантливых детей и подростков, их обучение и подготовка к поступлению в вузы, - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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