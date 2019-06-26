Государство продолжит поддержку СМИ - Токаев

Отечественные газеты, телевидение, радио, интернет ресурсы сегодня являются востребованной площадкой для заинтересованного разговора о настоящем и будущем страны.

Государство со своей стороны продолжит поддержку средств массовой информации в Казахстане. Об этом на встрече с представителями СМИ в Акорде сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В условиях стремительных социально-политических изменений роль журналистского сообщества значительно возрастает. Здоровая консолидация отечественного медиа сообщества, ответственная гражданская позиция журналистов, их профессионализм, объективность это необходимые составляющие успешной работы в информационном пространстве. Со своей стороны государство продолжит поддержку СМИ, - сообщил Токаев.

Он напомнил, что в своей предвыборной платформе была поставлена задача трансформации политической системы, в основе которой транспарентность работы госорганов, укрепления конструктивного взаимодействия СМИ и государства в решении общенациональных задач.

- Я поручил открыть онлайн приемные, личные блоки руководителям госорганов. Вы знаете я инициировал создание национального совета общественного доверия. Сейчас идут консультации по его составу. Считаю, что представители СМИ также должны войти в состав совета, - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что отечественные газеты, телевидение, радио, интернет ресурсы сегодня является востребованной площадкой для заинтересованного разговора о настоящем и будущем страны.

- Хочу поблагодарить всех журналистов за ваш нелегкий, непростой труд, за поддержку созидательных преобразований на благо народа, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

24 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить профессиональный праздник журналистов Казахстана.

- Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества, - написал Токаев в своем Twitter.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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