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ЧП в Арыси: Фонд, учрежденный Даригой Назарбаевой, направил пострадавшим медицинские комплексы

За сутки работы квалифицированную медицинскую помощь получили сотни нуждающихся.

Фото : zakon.kz26 июня 2019, 18:22

Учрежденный и возглавляемый Даригой Назарбаевай Благотворительный фонд "Асар Береке" направил в лагерь беженцев под городом Арысь два передвижных медицинских комплекса, для оказания беженцам медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Передвижные медицинские комплексы, закупленные фондом несколько лет назад, оснащены самым современным медицинским оборудованием, способны принять и оказать помощь пациентам с самыми сложными диагнозами. Вместе с передвижными комплексами в лагерь беженцев выехали врачи и профессора казахстанско- российского медицинского университета.

За сутки работы квалифицированную медицинскую помощь получили сотни нуждающихся. У пациентов диагностируется ушибов, травм и переломов. Многим из них требуется психологическая помощь. В месте с тем, медики оказывают беженцам помощь в лечении текущих и хронических заболеваний.

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