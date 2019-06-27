Министр Скляр объяснил, как казахстанцам получить жилье под два процента годовых

Для работающей молодежи построим в трех городах 1000 квартир - министр.

Семь категорий граждан имеют право на получение арендного жилья от государства под 2 % годовых. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

- Семь категорий граждан имеют право на получение арендного жилья от государства. В акиматах данные списки в порядке очередности публикуются в электронном виде. Касательно новых механизмов, для многодетных, неполных семей, семей, воспитывающих инвалидов, будут выдаваться кредиты под 2 % годовых с 10 % первоначальным взносом сроком на 20 лет, - сообщил Скляр.

По его словам, чтобы воспользоваться этим правом гражданам необходимо получить направление и прийти в Жилстройсбербанк.

- Что касается поручения главы государства, то мы планировали , что в этом году для работающей молодежи построим в трех городах (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) 1000 квартир, но теперь эти планы пересмотрены. 3000 кв будут выданы для работающей молодежи в этих городах, - добавил министр.

Аналогичное количество жилья будет также построено в трех городах в последующих 2020 и 2021 годах.

- Что касается увеличения строительства арендных квартир. Для малообеспеченной категории граждан это будет проходить совместно с Нацбанком. Будет выработан новый механизм с привлечением частных инвесторов и застройщиков. Такой механизм будет разработан для увеличения строительства квартир, - объяснил Скляр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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