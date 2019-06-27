Глава Минобразования рассказал о количестве образовательных грантов

Процедура получения грантов начнется с 1 сентября 2019 года.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева планируется выделить дополнительно 5 тыс. образовательных грантов для получения высшего образования. Такая возможность будет у абитуриентов из многодетных семей и получателей АСП. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Гранты будут выделяться уже с 1 сентября текущего года. Основное условие – это должны быть абитуриенты, которые прошли ЕНТ и набрали пороговый бал. Есть определенные категории по этим 5 тысячам грантам – многодетные семьи и получатели АСП, - сообщил Аймагамбетов.

Однако, по его словам, сначала планируется распределить основные 53 700 грантов после 1 августа.

- Кто не получил эти гранты и относится к этой категории, смогут подавать свои заявления. Они должны получить пороговый балл и там же будет ранжирование. Категории граждан определены, порог есть и в зависимости, какие баллы набрали по определенным будет ранжирование и здесь никаких коррупционных рисков нет, - объяснил министр.

26 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что разработан актуальный пакет мер по решению социальных вопросов. Все неотложные меры будут содействовать решению многих соцпроблем, а также запустит систему поиска среди социально уязвимых слоев населения талантливых детей и подростков.

Для этих целей, по его словам, более широкую реализацию получит общереспубликанская акция "Дорога в школу" с привлечением общественности и спонсоров. С 1 сентября этого года выделяются дополнительно 5 тыс. целевых государственных образовательных грантов для детей из малообеспеченных и многодетных семей в вузах.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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