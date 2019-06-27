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Списание беззалоговых кредитов коснется более 5 млн казахстанцев - Смаилов

В целом, по информации Минфина, общая сумма с учетом пени и штрафов составляет около 48 млрд тенге.

Фото : zakon.kz27 июня 2019, 14:20

Потребительские беззалоговые кредиты будут списаны для пяти миллионов граждан Казахстана. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Есть более пяти миллионов человек с потребительскими беззалоговыми кредитами, по которым есть штрафы и пени. Это порядка 48 миллиардов тенге. Они (штрафы и пени) будут погашены, - сообщил в кулуарах правительства Смаилов.

Он уточнил, что по пеням и штрафам погашение будет осуществляться совместно с самими микрофинансовыми организациями и банками.

- Штрафы и пени - это накрученные проценты, и в любом случае их выкуп предполагает определенный дисконт, - уточнил глава Минфина.

26 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы.

В целом, кредитная амнистия затронет около 500 тыс. казахстанцев. Для 250 тыс. граждан Казахстана, имеющих потребительские кредиты, долг будет списан полностью.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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