В чем сакральность Чарынского каньона

Чарынский каньон был включен в карту сакральных мест Казахстана.

Чарынский каньон – это одно из самых необычных и красивых мест Казахстана. Многие знают его историю и то, что он является младшим братом Большого каньона в США, но в чем же его сакральность? Zakon.kz подготовил несколько интересных фактах, о которых вы еще не слышали.

Место для туристов

Чарынский каньон посещают как местные жители, казахстанские туристы, так и зарубежные гости. Причем, у многих приезжих туристов посещение каньона стоит на первом месте. Даже прибывая там, обязательно встретишь нескольких иностранцев. Чарынский каньон был включен в карту сакральных мест Казахстана.

По данным, предоставленным Чарынскым государственным национальным природным парком, только за шесть месяцев этого года число посетителей перевалило 8 тысяч.

Хочется сразу отметить, что поездка на Чарын – дело не простое. Во-первых, он находится почти в 220 километрах от Алматы. Поэтому добираться придется на машине или автобусе. К слову, в Алматы турфирмы предлагают туры выходного дня. Дорога в одну сторону займет чуть больше трех часов. В летние дни в каньоне очень жарко, поэтому ехать лучше весной или осенью. Зима тоже не очень хороший вариант, так как из-за речки там высокая влажность и холодно. Кроме того, подняться и спуститься в него стоит некоторых усилий и сама прогулка потребует выносливости.

Тем не менее, для упрощения отдыха для туристов созданы все необходимые условия. Есть две смотровые площадки, лестница для пешего спуска и четыре автостоянки. Также есть специальная тропинка внутри каньона, которая ведет к реке. Протяженность тропы 3 километра, дойдя до речки, вы встретите на берегу 10 юрт, рассчитанных на 80 человек, 19 деревянных беседок, 10 бунгало на 40 мест, летние кафе на 100 человек и три оборудованных места для розжига костра и мангалы. Если вы вдруг соберетесь разжигать костер или жарить шашлыки, то нужно отметить, что в каньоне растут растения, которые находятся под особой защитой и сжигать их – кощунство, за которое может последовать наказание.

В 2017 году в целях улучшения инфраструктуры маршрута были установлены пять мусорных контейнеров вместимостью до одной тонны, 11 мусорных урн, два мангала, 12 информационных стендов, 25 указательных знаков. Кроме того, через каждые 300 метров маршрута установлены 10 скамеек для пеших туристов. Для безопасности поставили 60 метров перил и отремонтировали крыши двух смотровых площадок.

А еще для удобства посетителей есть семь туалетов. На автомобильно-грунтовых дорогах 22 км и 10 км Чарынского каньона были установлены 2 места отдыха для пеших и вело -туристов.

Что планируется в будущем

Как сообщили в ГНПП Чарын в целях увеличения потока туристов и удобства поездки планируется асфальтировать 22-километровую грунтовую дорогу трассы Чунджа-Алматы. Установить лестничный спуск с перилами на второй смотровой площадке. Для реализации генерального плана земли будут выдаваться на долгосрочное пользование, чтобы строить турбазы, этноаулы, места для торговли, гостиничный комплекс, ресторан рядом с контрольно-пропускным пунктом. А также, будет активно развиваться рекламно-маркетинговые мероприятия.

В чем сакральность

Слово сакральность означает нечто мистическое, тайное, религиозное. И казалось бы, причем тут Чарынский каньон? На самом деле, некоторые туристы приезжают на Чарын именно за сакральной особенностью. Он расположен на разломе земной коры на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Местные гиды рассказывают страшилки о неких ведьмах, которые забирают людей. Якобы они выглядят как люди, заманивают путников на край скалы в "Ведьмином ущелье" и сбрасывают их.

На территории каньона есть много необычных скал и башен высотой 370 метров. Южный блок сложен породами каменноугольного периода вулканическими лавами и туфами, возраст которых около 300 млн.лет. Есть в каньоне местечко под названием "Долина замков" - это самое интересное. Именно замки привлекают туристов больше всего. Дело в том, что скалы похожи на настоящие замки. Каменные фигуры напоминают древние здания. На закате солнечные лучи подчеркивают красноватый, почти мистический оттенок скал.

Немного истории

История Чарынского каньона началась около двенадцати миллионов лет назад, когда большую часть территории, которую мы сегодня называем Чарын, занимало Илийское озеро. После его высыхания водная артерия соединилась с рекой Или. С течением времени мощность водного потока увеличивалась, рос и объем вымываемой породы из грунта. Постепенно вода проникала все глубже, а ветер обтесывал известняковые скалы, вырезая причудливые фигуры. Итог сотен тысяч лет работы — каньон, который простирается на 154 км в длину и имеет отвесные скалы высотой от 150 до 300 метров.

За многие века вода вытесала в скалах большое количество пещер, арок и гротов. Огромные глыбы, возвышаясь над землей, походят на головы древних каменных великанов, которые вот-вот проснутся.

Сначала это место может показаться безжизненным. Однако это далеко не так. Здесь живет более шестидесяти видов млекопитающих, около сотни различных птиц и двадцать пять разновидностей рептилий.

Если говорить о флоре, то Чарынский каньон — это природная сокровищница. Здесь произрастает полторы тысячи видов растений! Семнадцать из них находятся под угрозой исчезновения. Особое место в природе каньона занимает роща согдийского ясеня, которая выжила после Великого обледенения десять тысяч лет назад. Такие деревья растут только в нескольких местах на планете.

В нашем каньоне снималось большое количество клипов, рекламных роликов, фильмов, например, сериал "Марко Поло".

Асема Тунгушбаева

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