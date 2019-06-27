Биртанов объяснил, как будет проводиться оценка врачей

Посла запуска платформы по электронному паспорту здоровья, врачи смогут отслеживать свои записи, а в Минздраве смогут обращать внимание на актуальность полученного сертификата у врачей.

"Личные кабинеты" врачей с указанием всех данных не позволят допустить к практики врача, не имеющего сертификат. Об этом на встрече с представителями неправительственных организаций рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- На финишной стадии запустим платформу, когда каждый гражданин будет иметь свой электронный паспорт. Он сможет отслеживать свои записи, которые ведутся в электронной форме. Каждый врач и медработник будут иметь свой личный кабинет, он может там отслеживать свои баллы, обучение, а мы будем отслеживать его сертификацию, - сообщил Биртанов.

Он добавил, что на сегодня встречаются факты поддельных или просроченных сертификатов у работников медицины, однако в министерстве намерены жестко с такими случаями бороться.

- Плюс оценка знаний. Это новый мощный институт. Дело в том, что когда мы оцениваем практикующих работников, то есть добровольная оценка, а есть обязательная оценка знаний. В системе здравоохранения установлено, что каждый медработник обязан каждые 5 лет проходить эту оценку знаний. Это называется сертификация. Если он не проходит, то мы его отстраняем от работы, пока он не сдаст, - объяснил министр.

В таких случаях , по его словам, сертификат будет приостанавливаться и изыматься, а работодатель уже не будет иметь права принять такого сотрудника на работу.

- Мы переживали, что работодатель может нарушать и принять такого человека на работу и вот несколько случаев таких выявилось. Поэтому чтобы такой подход работал мы должны с двух сторон подходить, - подчеркнул Биртанов.

Что касается оценки знаний в целом, то он отметил, что этот вопрос выходит на новый уровень и касаться всех выпускников медвузов.

- Те, кто не сдаст, не получит диплом. Если ранее диплом выдавал ректор, то с этого года выпускники будут сдавать экзамен, получать сертификат и идти на практику. Самое главное, что оценка выдачи дипломов это не вуз. То есть невозможно уже диплом купить. Но мы эту независимую оценку ввели. С этого года уже несколько студентов у нас не получили и они не смогут работать. Им дается год доучиться и повторно сдать на получения сертификаты, - заключил Елжан Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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