Бозумбаев умер в ДТП: новость оказалась фейком

Информацию опровергли в министерстве.

Министерство энергетики РК опровергло новость о том, что глава ведомства Канат Бозумбаев попал в смертельное ДТП, передает Zakon.kz.

В связи с тем, что в эфире RadioNS прозвучала некорректная новость о том, что министр энергетики РК Канат Бозумбаев попал в дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, Министерство энергетики РК официально сообщает: данная информация не соответствует действительности.

На данный момент министр энергетики РК находится в полном здравии на рабочем месте, выполняет свои непосредственные функциональные обязанности и поручения руководства страны.

Представителям СМИ рекомендуем обращаться к первоисточнику и проверять подлинность информации.

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