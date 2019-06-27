Митингующие арысцы выдвинули новые требования

Теперь они требуют аудиенции у главы Сената Дариги Назарбаевой.

Жители Арыси, которые 27 июня начали митинговать на улицах Шымкента, придумали новые требования, передает корреспондент Zakon.kz.

Главным желанием митингующих изначально было получить новые дома и участки, но не в Арыси, а где-нибудь еще. Теперь настроения сменились на более радикальные. Арысцы хотят, чтобы к ним приехала Дарига Назарбаева и купила им всем квартиры.

Старейшины Арыси и Шымкента просят бастующих угомониться, в том числе и имам Абдугаппар Сманов.

Писали им и волонтеры, подчеркивая, что из-за агрессии спасенных у них пропадает желание оказывать помощь. Волонтеры из Шымкента обиделись и отказались помогать.

Вот что рассказала одна из волонтеров о шествии арысцев по Шымкенту:

- Мы, волонтеры, закупали вещи для пострадавших в Арыси на оптовом базаре, женскую и детскую одежду. Там чуть дальше находится "Акмечеть". И вдруг все продавцы начали закрывать свои магазины, нам ничего не продавали, потому что пошел слух, что якобы толпа движется в этом направлении. Люди боялись мародеров. Администрация базара всех успокаивала. Мы потом все закупили, сели в машину, смотрим, на парковке шум. Мы, когда выехали, еле-еле успели, потому что за нами потом толпа двигалась. Они бросали бутылки. Не знаю, сколько человек, они шли по улице... Они призывают, чтобы их поддержали. В основном парни, взрослые мужчины. Мы, волонтеры, им помогаем, но они все возмущаются. Рестораны, кафе, магазины по возможности стараются закрыться.

Тем временем в социальных сетях казахстанцы начали посмеиваться над митингующими.

В Шымкенте не все поддерживают митингующих pic.twitter.com/kbb7onEJPa — Михаил Козачков (@koza4koff) 27 июня 2019 г.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!