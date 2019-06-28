Нигматулин сообщил о продлении парламентской сессии до 5 июля

Решение было принято на совместном заседании палат.

28 июня состоялось совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, на котором рассмотрен вопрос о продлении работы четвертой сессии VI созыва, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Выступивший на заседании премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что в связи с инициативами Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленными на решение социальных вопросов казахстанцев, необходимо внесение корректировок в республиканский бюджет на 2019-2021 гг. А.Мамин обратился с просьбой к депутатскому корпусу продлить период своей сессионной работы.

В связи с этим председательствующий на совместном заседании палат Парламента спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил о решении депутатского корпуса продлить работу четвертой сессии VI созыва.

Данный вопрос был поставлен на голосование и получил единогласное одобрение депутатов Сената и Мажилиса, которое зафиксировано в принятом Постановлении.

- Таким образом, работа четвертой сессии Парламента VI созыва продлевается до 5 июля 2019 года, - объявил Нурлан Нигматулин.

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