Бюджет на празднование Дня столицы сократили в три раза

Из графика убрали такие крупные мероприятия, как OPEN AIR с участием звезд казахстанской и российской эстрады.

6 июля столица отметит 21 день рождения. В целом в рамках празднования Дня столицы будет проведено около 100 мероприятий, 73 из которых являются бесплатными, передает Zakon.kz.

В 2019 году бюджет на гулянья уменьшили в три раза.

- Стоит отметить, что ежегодно в рамках празднования Дня столицы проводилось более 300 мероприятий, однако в этом году, с целью оптимизации расходов бюджет на праздничные мероприятия был сокращен в 3 раза, из графика убрали такие крупные мероприятия, как OPEN AIR с участием звезд казахстанской и российской эстрады, Гала-концерт под открытым небом, массовые народные гулянья на главных площадях столицы, которые проходили 6 июля, и другие затратные мероприятия, - сообщил заместитель акима Нур-Султана Ерлан Каналимов на брифинге СЦК.

Отличительной чертой программы праздничных мероприятий является ее полицентричность и ориентирование на массового зрителя. Основным местом проведения мероприятий в этом году стали 8 жилых массивов в окраинных частях города, парки, скверы, бульвары, набережная реки Есиль. То есть максимально охвачены основные точки притяжения, что позволит избежать массового скопления в центральной части города и максимально сосредоточиться на обеспечении общественной безопасности.

- По расчетам, которые есть – это 300-400 миллионов тенге не более. Это намного меньше, чем до этого было. Мы в три раза бюджет сократили. Это не только по культуре, это благоустройство объектов, обеспечение безопасности, устройство сценического, технического оборудования, - сказал он.

Замакима также отметил, что полностью празднование Дня столицы отменить нельзя.

- Полностью отменить нельзя, это все скромнее чем было. День столицы отмечается 21-й год. Это уже любимый праздник не только столичных жителей, но всех казахстанцев. Это летний период, четыре выходных дня, к нам приезжает много людей со всех регионов страны, свое население 1,1 миллиона человек, плюс к этом иностранные туристы приезжают. То есть все отменить и ничего не проводить нельзя. Вы понимаете сами. Всем нужен отдых, каким бы он ни был, - подытожил Ерлан Каналимов.

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