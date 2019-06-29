В Арыси развернули временный лагерь для ночлега
Об этом сообщил советник акима Туркестанской области Серик Калкаманов.
Фото : соцсети29 июня 2019, 10:51
В Арыси развернули временный лагерь для тех, у кого полностью разрушены или сгорели дома, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил советник акима Туркестанской области Серик Калкаманов.
"Официально заявляю! Никто на улице спать не останется, в начальной школе города Арыс развернут временный лагерь для тех у кого полностью разрушены или сгорели дома. Столовая с горячим трехразовым питанием, спальные места на 800 коек, игровые для детей".
Все новости по теме смотрите здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4975494-5ee3a2bef7f5195ec53f3b16ba766c57
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...