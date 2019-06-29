Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Арыси развернули временный лагерь для ночлега

Об этом сообщил советник акима Туркестанской области Серик Калкаманов.

Фото : соцсети29 июня 2019, 10:51

В Арыси развернули временный лагерь для тех, у кого полностью разрушены или сгорели дома, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил советник акима Туркестанской области Серик Калкаманов.

"Официально заявляю! Никто на улице спать не останется, в начальной школе города Арыс развернут временный лагерь для тех у кого полностью разрушены или сгорели дома. Столовая с горячим трехразовым питанием, спальные места на 800 коек, игровые для детей".

Все новости по теме смотрите здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты