В Арыси развернули временный лагерь для ночлега

Об этом сообщил советник акима Туркестанской области Серик Калкаманов.

В Арыси развернули временный лагерь для тех, у кого полностью разрушены или сгорели дома, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил советник акима Туркестанской области Серик Калкаманов.

"Официально заявляю! Никто на улице спать не останется, в начальной школе города Арыс развернут временный лагерь для тех у кого полностью разрушены или сгорели дома. Столовая с горячим трехразовым питанием, спальные места на 800 коек, игровые для детей".

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