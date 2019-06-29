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Более 80 тонн гуманитарной помощи раздали жителям Арыса

Кроме того, на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в городе Арыси от неравнодушных казахстанцев поступило более 1 млрд тенге.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области29 июня 2019, 12:34

Гуманитарная помощь поступает жителям Арыси, оказавшимся в тяжелой ситуации, со всего Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Беспрецедентная благотворительная акция "Арыс, мы вместе!" захлестнула всю страну. В каждом регионе республики обычные граждане, акиматы, общественные объединения, различные ассоциации, фермеры, частные предприниматели, рабочие коллективы банков, школ, поликлиник, государственных служб и многие другие вносят посильный вклад в помощь арысцам. Никто не остался в стороне.

Чтобы принимать грузовики с продуктами и предметами первой необходимости, акиматом туркестанской области сформирован Штаб оказания продовольственной помощи жителям города Арыси. Он организован на базе корпоративного фонда социального развития Туркестанской области, с привлечением СПК Туркестан и Шымкент, работников госучреждений, НПП Атамекен, добровольцев и волонтеров.

Накануне 150 тонн гуманитарной помощи прибыло из Карагандинской, Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Алматинской областей, городов Алматы и Шымкент. В пути находятся фуры из Нур-Султана и других регионов.

На настоящий момент работники Штаба распределили среди вернувшихся в Арысь жителей более 80 тонн продовольствия, бытовых предметов, одежды, химии, средств личной гигиены и прочего.

Кроме того, на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в городе Арыси от неравнодушных казахстанцев поступило более 1 млрд тенге. После окончания сбора средств они будут распределены специальной комиссией, в которую войдут и жители Арыси.

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