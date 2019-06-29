Каждый житель Арыси получит по 100 тысяч тенге

Глава Правительства провел встречу с арысцами, вернувшимися в родной город.

Премьер-министр РК Аскар Мамин прибыл в Арысь, чтобы ознакомиться с ситуацией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Вместе с акимом области Умирзаком Шукеевым он побывал на объектах, разрушенных при взрывах снарядов. Это жилые дома, четырехэтажное здание больницы, ЦОН и школа им. И. Журба.

Глава Правительства провел встречу с арысцами, вернувшимися в родной город, и сказал, что государство окажет всестороннюю помощь. Затем Аскар Мамин принял участие в заседании республиканской комиссии по обсуждению мер поддержки населению. По его словам, каждый из жителей получит по 100 тысяч тенге.

Также премьер-министр сообщил, что город будет полностью восстановлен за месяц. Помимо этого, арысским предпринимателям будут выделены льготные кредиты под 1 % в размере пяти миллионов. Аскар Мамин проинформировал и о том, что в городе будет построена новая больница, а четыре тысячи детей отдохнут в летних лагерях. А главное, расположенный в Арыси военный арсенал будет перевезен в другое место в течение двух недель.

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