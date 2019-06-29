Алматинский судья получил взятку в $3 000

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции города Алматы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда РК выявлен факт получения взятки судьей, сообщает Zakon.kz.

Операция по изобличению судьи Медеуского районного суда города Алматы А. по подозрению в получении взятки была проведена по инициативе и совместно с отделом по противодействию коррупции и безопасности в судах Администратора судов по городу Алматы.

Суды города Алматы поддерживают принцип нулевой терпимости к подобным фактам правонарушения.

- Судья подозревается в получении взятки через посредника - секретаря судебного заседания районного суда города Алматы в размере 3 000 долларов США, за положительное решение вопроса по гражданскому делу, находящемуся в ее производстве. Расследование продолжается, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.

В настоящее время компетентными органами по данному факту проводится сбор доказательств.

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