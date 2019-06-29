Аскар Мамин: Город Арысь будет восстановлен в течение месяца

По итогам осмотра премьер-министр РК провел заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в городе Арысь.

Премьер-министр РК Аскар Мамин по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева во главе Правительственной комиссии посетил город Арысь и осмотрел жилые микрорайоны и социальные объекты города, пострадавшие от ЧС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Глава Правительства РК побывал в жилых массивах "Коктем-1" и "Коктем-2", где расположены многоквартирные и частные дома, осмотрел поврежденные здания местной школы, городской больницы и Центра обслуживания населения.

Премьер-министру РК было доложено об ущербе, нанесенном жилым, социальным, инфраструктурным и другим объектам жизнедеятельности города.

В ходе объезда Аскар Мамин побеседовал с местными аксакалами и специалистами, непосредственно принимавшими участие в ликвидации последствий ЧС. Среди них саперы, медицинские работники, спасатели и местные органы власти. Глава Правительства РК поблагодарил их за проделанную работу и отметил, что "благодаря слаженной совместной работе была проведена своевременная эвакуация населения и удалось предотвратить более масштабные последствия возникшей ЧС".

По итогам осмотра премьер-министр РК провел заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в городе Арысь. В ее составе руководители министерств и областных акиматов.

О текущей ситуации и принимаемых мерах по ликвидации последствий ЧС доложили министры обороны РК Н. Ермекбаев, внутренних дел Е. Тургумбаев, здравоохранения Е. Биртанов, труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, образования и науки А.Аймагамбетов, экологии, геологии и природных ресурсов М.Мирзагалиев, аким Туркестанской области У.Шукеев, Павлодарской – Б. Бакауов и др.

Премьер-министра РК А. Мамина проинформировали, что в настоящее время продолжаются работы по инженерной разведке, разминированию территории города, действуют пожарные расчеты, принимаются меры по возвращению граждан в свои дома и обеспечению сохранности их имущества. Обследование территории показало, что угроз состоянию экологической обстановки нет.

- Как вы знаете, Елбасы и Глава государства поручили в срочном порядке восстановить город. Нам необходимо приложить все усилия для оперативного восстановления Арыса. Мы должны отремонтировать и построить все поврежденные и разрушенные объекты г. Арысь до 1 августа 2019 года.Все задачи должны быть выполнены оптимально, качественно и в срок, - подчеркнул Премьер-Министр РК.

В восстановлении города примут участие все регионы страны. Поврежденные жилые здания будут разделены между областями, которые направят бригады строителей. В город Арысь прибыли заместители акимов всех областей, гг. Нур-Султан и Алматы для организации строительных работ. Из государственного материального резерва выделены строительные материалы.

По итогам совещания Глава Правительства РК Аскар Мамин озвучил 10 комплексных мер для восстановления нормального функционирования города и обеспечения его социально-экономического развития.

1. В течение месяца отремонтировать все жилые дома в городе;

2. В качестве дополнительных социальных мер поддержки каждому жителю города (44 тыс. 781 человек) будет единовременно выплачено по 100 тыс. тенге;

3. 4 тыс. детей из г. Арысь будут направлены в оздоровительные лагеря;

4. Ремонт социальных объектов планируется провести с помощью национальных компаний, а также привлечь к строительным работам крупные промышленные предприятия и бизнес-сообщество. 66 объектов социальных объектов будет отремонтировано АО "ФНБ "Самрук-Казына".

5. В рамках социальной ответственности бизнеса более 300 предприятиям МСБ через НПП "Атамекен" будет оказана помощь в восстановлении и ремонте за счет средств крупного бизнеса.

6. Предпринимателям города с 1 июля т.г. будут выдаваться льготные кредиты до 5 млн. тенге. Будут предоставлены налоговые каникулы до конца этого года;

7. Инженерная инфраструктура, электроснабжение и связь будут восстановлены за счет средств из резерва Правительства РК;

8.Запланирована модернизация и реконструкция систем газо- и водоснабжения;

9. В целях повышения качества медицинского обслуживания жителей города будут построены больница и две поликлиники;

10. В течение 2-х недель будет начат вывоз боеприпасов. Арсенал будет передислоцирован.

По предварительной оценке, повреждено 104 многоэтажных жилых дома, порядка 7 200 частных домов, 14 школ, 2 больницы, 28 детских садов, здания территориальных государственных органов.

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