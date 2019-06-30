Аблязов злонамеренно манипулирует мнением простых людей – участники митинга "Nur Otan" в Нур-Султане

Участники митинга призвали жителей Казахстана к сохранению стабильности в обществе.

Сегодня, 30 июня, партия "Nur Otan" провела митинг против попыток детабилизации и провокаций в Казахстане. В столичном парке "Жерұйық" собралось более 1500 жителей столицы. Участники продемонстрировали свое отношение к подстрекателям и провокаторам, стремящихся расшатать единство в обществе и повергнуть нашу страну в хаос.

В санкционированном митинге приняли участие члены партии "Nur Otan", депутаты Парламента, известные общественные деятели и неравнодушные граждане.

Халық Қаһарманы, ветеран войны в Афганистане, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев призвал казахстанцев поставить заслон экстремистам и радикалам. По его словам, ни в одной стране мира они не принесли ничего, кроме разрухи, развала экономики, обнищания народа.

– Вы знаете, я прошел войну, командовал батальоном. Был командиром полка, и я знаю цену жизни. И я скажу, мы не позволим, тем кто сидит за границей, создавать панику в нашей стране. Мы защитим Родину! Мы должны быть едины! – призвал Халық Қаһарманы.

Своим мнением с собравшимися поделился депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев. Он отметил, что сейчас Аблязов и другие псевдополитики используют казахстанцев как расходный материал в своих корыстных целях, чтобы вовлечь их в митинговщину и беспорядки.

– Беглые воры и олигархи, преступные элементы, которые только и ждут, чтобы на деструктивных моментах и на хаосе сорвать свой куш и остаться безнаказанными! Чего стоят слова жалкого псевдопатриота и псевдоборца за права народа, который украл у этого народа более триллиона тенге, это доказанная сумма, народных тенге! Что стоят слова этого лжеполитика, которые проходит фигурантам по уголовным делам в 12 странах мира? Что, весь мир с ума сошел?! Задуматься нужно над этим – отметил депутат.

По его словам, все прогрессивные силы должны объединиться для того, чтобы дать отпор деструктивным силам.

– Партия "Nur Otan", все казахстанцы должны сейчас сплотиться и не дать нашим простым граждан быть вовлеченными в эти преступные, порой кровопролитные, с элементами гражданской войны, процессы – подчеркнул П. Казанцев.

С трибуны митинга машинист-инструктор столичного депо Владимир Ульяненко призвал казахстанцев сберечь главные ценности Независимости – единство народа и мир в Казахстане.

– Самое главное богатство Казахстана – это наш народ! С нас берут пример все страны. Мы всегда мирно жили. Мы никому не отдадим завоевания наших предков! Еще раз скажем нет провокациям! Мы видим где правда, а где ложь! Сейчас у нас новый Президент, он наш, избранный народом. Мы только вместе должны и дальше строить наше общее будущее! Алға, Қазақстан! – воскликнул он.

Известный поэт и писатель, мажилисмен Бахытбек Смагул осудил действия иностранных провокаторов и подчеркнул, что всем казахстанцам дороже всего мир и согласие.

– Не секрет, что такие люди, как Аблязов, специально и злонамеренно манипулирует мнениями людей. Он говорит, что обеспокоен положением дел в Казахстане. Но если он действительно хочет делать что-то хорошее, дал ли он хоть копейку, когда произошла трагедия в городе Арысь? Помог ли он хоть пострадавшим хоть чем-нибудь? Конечно нет! Поэтому мы не можем сеять раздор стране, и поддаваться на наглые провокации, - отметил Бахытбек Смагул.

Участники митинга призвали жителей Казахстана к сохранению стабильности в обществе, потому что без этого не будет развития государства. Все выступавшие на этой акции партии "Nur Otan", решение проблем простых граждан должно происходить только сообща, и сейчас все казахстанцы должны объединиться.

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