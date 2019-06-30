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Илон Маск потерял три спутника в космосе

Точная причина неполадок, а также судьба остальных спутников неизвестна.

Фото : TN.com30 июня 2019, 17:53

Три спутника компании Илона Маска SpaceX в рамках миссии Starlink потеряли связь с Землей и перестали функционировать,

Издание Business Insider отмечает, что 45 спутников Starlink достигли конечной точки на орбите Земли. Пять аппаратов находятся на пути к своему месту назначения. Также сообщается еще о пяти спутниках, следующих по назначенному курсу.

В компании заявили, что три спутника больше не достигнут своей цели и, вероятно, в течение года вернутся на Землю. Это связано с тем, что они находятся на относительно небольшой орбите планеты на высоте порядка 440 км.

Точная причина неполадок, а также судьба остальных спутников неизвестна.

Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету. Сообщалось, что развертывание космических аппаратов прошло успешно.

Источник: Lenta.ru


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