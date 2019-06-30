Ольга Рыпакова выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду
Рыпакова показала результат 14.37.
Фото : Olympic.kz30 июня 2019, 20:49
29 июня в Алматы стартовал лицензионный Кубок Республики Казахстан по легкой атлетике. Лидер команды Казахстана Ольга Рыпакова выполнила норматив на Олимпийские игры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На прошедших соревнованиях Рыпакова показала результат 14.37, что позволило ей не только завоевать первое место, но и выполнить норматив на Олимпийские игры в Токио.
Второе место место осталось за Марией Овчинниковой, которая показала результат 13.79.
"Бронзу" соревнований заняла Лаура Ахметова, с результатом 12.92.
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