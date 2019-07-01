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Токаев выразил Путину соболезнования

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате паводка в Иркутской области.

Фото : Акорда1 июля 2019, 10:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате паводка в Иркутской области.

- С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, - говорится в телеграмме.

По данным gazeta.ru, как минимум пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области, почти сотня госпитализированы. В четырех районах региона введен режим ЧС. Всего подтоплено около 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Иркутская область пребывает под влиянием циклона с 25 июня.

фото: gazeta.ru


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