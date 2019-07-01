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Почти два кило героина пытался ввезти в Казахстан гражданин Таджикистана

В дополнительно смонтированном тайнике топливного бака нашли два пакета с героином.

Фото : Zakon.kz1 июля 2019, 18:37

Два пакета с порошком обнаружили в тайнике топливного бака автомашины, направлявшейся из Узбекистана в Казахстан, сотрудники таможенного поста и пограничный наряд со служебной собакой. Об этом сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло 29 июня на таможенном посту "Атамекен". Сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области нашли наркотики при осмотре машины Nexia под управлением гражданина Республики Таджикистан 1967 г.р. Сотрудники таможенного поста и пограничный наряд со служебной собакой по кличке Лимар в дополнительно смонтированном тайнике топливного бака обнаружили два пакета порошкового вещества со специфическим запахом, обклеенные скотчем.

По результатам экспертизы выяснилось, что наркотическое вещество было героином, общий вес составил 1 929,09 гр.

Материалы по данному факту переданы в УБН РОВД Мактаральского района для дальнейших следственных мероприятий.


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