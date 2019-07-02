В столице горел университет искусств

В кабинете на первом этаже загорелась оргтсехника.

Вечером в понедельник, 1 июля, в вузе Нур- Султана произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

1 июля в 20:36 на пульт "101" ДЧС г. Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в университете искусств "Шабыт" по пр. Тауелсиздик. На первом этаже в одном из кабинетов произошло горение оргтехники и потолочного перекрытия на общей площади 25 кв.м.

Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 20:57 и ликвидирован в 21:03.Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На ликвидацию пожара были задействованы 20 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники столичного ДЧС.

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