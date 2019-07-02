Правительство утвердило проект поправок в республиканский бюджет

Уточнения в бюджет предлагается провести с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год.

В правительстве посчитали затраты на поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева по поддержке социально-уязвимых категорий граждан. Финансовое обеспечение будет осуществлено за счет перераспределения части средств, сообщил на заседании правительства первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

- В целях реализации поручений по повышению благосостояния казахстанцев и решению социальных вопросов правительством разработан проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2019 год. Уточнение предлагается провести с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в апреле этого года, - рассказал Смаилов.

По его словам, основные параметры республиканского бюджета на 2019 год также остаются без изменений: поступления - 10 трлн 568,6 млрд тенге, расходы - 11 трлн 933,2 млрд тенге, дефицит - 1 трлн 364,6 млрд тенге.

- Финансовое обеспечение реализации поручений Президента будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание фонда прямых инвестиций. Снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам. Государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге. На эти цели будет направлено 88,5 млрд тенге, - сообщил министр.

На расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи будет направлено 138,6 млрд тенге.

- 1,5 млрд тенге - на выделение с 1 сентября дополнительно 5 тысяч образовательных грантов в вузах для детей из малообеспеченных и многодетных семей. 2,4 млрд тенге - на увеличение с 1 сентября стипендии учащихся по рабочим специальностям в ТИПО на 30%. Это затронет 122 тысяч учащихся, - добавил Смаилов.

Около 50 млрд тенге будет направлено на обеспечение мерами содействия занятости безработных и самозанятых через краткосрочное профессиональное обучение, программу "Бастау Бизнес", а также увеличение объема микрокредитования на селе и количества грантов на стартап проекты по госпрограмме "Енбек".

- 14,4 млрд тенге - на увеличение объемов строительства арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкенте с 1 тысячи квартир до 3 тысяч квартир. 70 млрд тенге - на закрытие потребности в средствах на адресную социальную помощь в связи с переносом выплат АСП на 1 апреля этого года. 1,1 млрд тенге - на обучение студентов ТиПО и вузов основам предпринимательства, - проинформировал Алихан Смаилов на заседании правительства.

Также он отметил, что проектом предлагается увеличить резерв правительства на 72,9 млрд тенге. Часть данных средств будет направлена на устранение последствий ЧС в городе Арыс.

- Кроме того, за счет внутреннего перераспределения средств в сумме 35,9 млрд тенге будет профинансирован ряд обязательств, требующих безотлагательного решения. 12,3 млрд тенге - трансферты регионам на покрытие нехватки на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих до 30%. 6,8 млрд тенге - погашение кредиторской задолженности по жилищным выплатам военнослужащим Национальной гвардии и Пограничной службы, - заключил глава Минфина.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан.

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