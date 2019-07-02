Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана

С 1 апреля после принятия нового формата адресной социальной помощи было выплачено 78 млрд тенге.

Необходимо заключать соцконтракты и уменьшать количество получателей социальной помощи. Об этом на заседании правительства сказал министр труда и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Главным поручением главы государства является обеспечение работой. Моя просьба – в регионах заключить социальные контракты и по ним необходимо трудоустраивать трудоспособных лиц. В рамках этого мы уменьшим количество получающих социальную помощь, - сказал Сапарбаев.

По его словам, для уменьшения количества лиц, получающих социальную помощь, необходимо обеспечение их работой и безопасными условиями труда.

- На местах прошу дать поручения акимам. Мы уже выслали всем регионам аналитику, здесь указано, где необходимо поработать, - добавил министр.

Он напомнил, что 1 апреля этого года был принят новый формат адресной социальной помощи.

- На сегодня всего выплачено 78 млрд тенге. На одного человека это 105 тыс тенге, - отметил Сапарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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