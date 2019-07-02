Официальный сайт Первого Президента запустят в Казахстане

Скоро в Интернете появится официальный сайт Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Об этом в своем Твиттере написал пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.

В самое ближайшее время мы запустим официальный интернет-ресурс, который, к слову, уже получил свою оценку от Елбасы pic.twitter.com/pFh6SxfyCe