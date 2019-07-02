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Официальный сайт Первого Президента запустят в Казахстане

Сайт был одобрен Назарбаевым.

Фото : Айдос Укибай2 июля 2019, 12:09

Скоро в Интернете появится официальный сайт Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Об этом в своем Твиттере написал пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.

- В самое ближайшее время мы запустим официальный интернет-ресурс, который, к слову, уже получил свою оценку от Елбасы, - написал он.


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