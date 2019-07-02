Назначен спецпредставитель Казахстана по вопросам Каспийского моря

Им стала Аманжолова Зульфия Алтаевна.

Назначен спецпредставитель Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Распоряжением Главы государства Аманжолова Зульфия Алтаевна, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря, - говорится в сообщении.

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