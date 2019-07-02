Правила использования государственного Флага и Герба изменили в Казахстане

Государственный Флаг РК, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту.

Постановлением Правительства РК от 28 июня 2019 года внесены изменения и дополнения в Правила использования (установления, размещения) Государственного Флага, Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного Гимна Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан в рамках публичных мероприятий и действий индивидуального выражения.

Государственный Флаг РК, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается использование Государственного Флага физическими и юридическими лицами с нарушением требований национального стандарта. Государственный Флаг не может быть использован физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства.

Государственный Флаг РК, постоянно устанавливаемый на зданиях более 9 этажей (свыше 30 метров) должен освещаться в темное время суток.

На зданиях 1, 2, 3, 4, 5 этажей (до 20 метров) - Государственный Флаг (размером 1 х 2 метра) размещается на крыше здания или на фронтоне или на козырьке входа в здание.

На зданиях 6, 7, 8, 9 этажей (до 30 метров) - Государственный Флаг размещается на крыше здания или на фронтоне (размером от 1,5 х 3 метров до 2 х 4 метров) или на козырьке входа в здание (размером 1 х 2 метра.;

При размещении Государственного Флага в соответствии с настоящими Правилами в экстерьерном варианте на одноэтажном или многоэтажных зданиях юридическими и физическими лицами учитываются архитектурные особенности здания.

Как отмечается, общественные объединения по видам спорта, главные тренеры должны обеспечить соблюдение организаторами спортивных мероприятий порядка использования (установления, размещения) Госфлага.

Государственный Флаг, размещаемый в зданиях, помещениях (частях помещений), принадлежащих физическим и юридическим лицам, должен быть эстетично оформлен в соответствии с национальным стандартом и должен размещаться вдали от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

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