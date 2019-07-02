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17-летняя девушка пропала в Темиртау

24 июня вечером она в 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Фото : Департамент полиции Карагандинской области. 2 июля 2019, 18:01

Сотрудниками старогородского ОП УП г.Темиртау разыскивается без вести пропавшая 17-летняя девушка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

Есимкулова Алмагуль Канатовна, 19.07.2001 года рождения 24 июня вечером в 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 150-155 см., глаза карие, волосы темные короткие до плеч. Особые приметы: шрам на колени левой ноги, при ходьбе сутулится.

Была одета: серая кофта с темно-синими полосками горизонтальные, джинсы светло-голубые, на ногах мокасины черного цвета.

Владеющих информацией о местонахождении просят сообщить по телефонам: 8702-933-19-92, 8776-569-80-36, 8-(7213) 44-43-07 или на телефон 102.


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