Казахстанские вузы поднимают оплату за обучение

Общественники и родители выпускников школ недоумевает, откуда берутся такие цифры?!

Общественники заявляют, что стоимость может вырасти на 20%. Это означает, что тем, кому не повезло получить грант, за диплом придется заплатить несколько миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Где-то 900 тысяч, то есть немного не хватает до миллиона. В основном все подняли на 15-20% по сравнению с прошлым годом, это сообщили родители абитуриентов, - рассказывает общественный деятель Гульбану Абенова.

И она, и родители выпускников школ недоумевает, откуда берутся такие цифры?! При инфляции около 6%, цена на обучение в университетах Казахстана, по ее словам, выросла на 20%. В среднем, стоимость обучения в высших учебных заведениях Казахстана, например, по направлению экономика, сегодня составляет около 700 тысяч тенге в год.

Средняя цена диплома бакалавра гуманитарных знаний по направлению переводческое дело больше полумиллиона тенге. И почти миллион ежегодно придется выплачивать студентам, обучающимся по направлению общая медицина. К вопросам ценообразования университеты подходят по-разному – одни ежегодно повышают цены на 10-15%, другие на протяжении последних лет стабильно удерживают цены.

- Наши университеты не меняют свои форматы, не меняют методы обучения, все устарело, специальности невостребованы. Время меняется, все меняется, а они все в том же формате сидят со своими программами. Соответственно, получив там диплом, студент не является востребованным специалистом, - делает выводы Гульбану Абенова.

И поэтому, все чаще за знаниями казахстанские абитуриенты отправляются за рубеж. Стоимость обучения там нередко ниже, чем в отечественных вузах, и доверия к иностранным университетам явно больше. Сколько казахстанцев обучаются за рубежом в министерстве образования и науки не знают. Зато общественники апеллируют негласной статистикой - 30-40% наших соотечественников, молодых дипломированных специалистов предпочитают не возвращаться в Казахстан.

В прошлом году действовала норма, согласно которой стоимость обучения на платной основе не могла быть выше или ниже стоимости гранта. Сейчас, в связи с изменениями в законодательстве, такой нормы нет. Все вузы сами определяют стоимость платного обучения. Учитывая социальную составляющую, мы сейчас как раз этим вопросом занимаемся, - говорит министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Например, пять тысяч образовательных грантов в этом году направят для детей из малообеспеченных семей. Чтобы получить возможность учиться в вузе, абитуриентам нужно иметь пороговый бал ЕНТ. Сначала они будут участвовать в республиканском конкурсе грантов, а если их фамилий не окажется в списке, решение будет принимать комиссия при акимате. Дата приема заявлений - с 5 по 10 августа. Всем обладателям положена стипендия почти 21 тысяча тенге и компенсация за проезд два раза в год.

В министерстве образования и науки, в связи с социальной значимостью вопроса, обещали в скором времени озвучить стоимость обучения в государственных университетах, но повлиять на частные высшие учебные заведения ведомство не в силах. В этом году национальное тестирование прошли 117 тысяч человек. Абитуриентам еще предстоит побороться за образовательные гранты или уже начать копить деньги на заветный диплом, и надеться, что цены не выйдут за рамки разумного

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