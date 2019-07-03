Жителей Арыси освободили от уплаты налогов
К налогоплательщикам города Арыси не будут применяться принудительные меры и способы взыскания налогов.
Налоговые каникулы будут предоставлены до конца года налогоплательщикам города Арыси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.
К налогоплательщикам города Арыси не будут применяться принудительные меры и способы взыскания налогов.
К сведению, в Арыси зарегистрировано 792 юридических лица, 3 085 индивидуальных предпринимателей и 65 465 физических лиц.
Комитет государственных доходов МФ РК предоставит налоговые каникулы для налогоплательщиков Арыси. Данная мера отражена в поручении Премьер-министра, озвученном на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС для восстановления города Арыси и обеспечения его социально - экономического развития.
Работа по предоставлению отсрочки и рассрочки по налогоплательщикам, имеющим задолженность по налогам будет проводиться в короткие сроки и в упрощенном порядке.
В соответствии с Кодексом РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" отсрочка с единовременной уплатой сумм налогов и (или) плат предоставляется на срок, не превышающий шести месяцев, а рассрочка с ежемесячной или ежеквартальной уплатой сумм налогов и (или) плат равными долями предоставляется на срок, не превышающий трех лет.
Отсрочка или рассрочка предоставляется по заявлению налогоплательщика под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица, и (или) под банковскую гарантию.
Необходимо отметить, что при получении рассрочки или отсрочки, налогоплательщики города Арыс будут освобождены от начисление пени.
Также всем налогоплательщикам города Арысь предоставлена возможность:
- для прекращения деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке;
- предоставления права подачи налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в электронном виде;
- предоставления права на продление представления налоговой отчетности (возможность продления на срок до 1 месяца);
- приостановления (продление, возобновление) представления налоговой отчетности.
К таким налогоплательщикам не будут применяться меры налогового администрирования, не направляются уведомления о погашении налоговой задолженности, не приостанавливаются расходные операции по банковским счетам, по кассе налогоплательщика (налогового агента), не выносятся ограничения в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента), не применяются меры принудительного взыскания налоговой задолженности.
Кроме того, Комитет приостановит все выездные налоговые проверки, а также ограничить другие налоговые контроли.
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