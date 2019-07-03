Свыше 100 человек допросили по делу о ЧП в Арыси

Следствием рассматриваются различные версии, в том числе халатность.

Свыше 100 человек допрошено по факту взрывов боеприпасов в городе Арысь, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

- На данном этапе допрошено свыше 100 лиц. Сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности. Это может быть короткое замыкание, возгорание легко воспламеняемых предметов, а также халатность должностных лиц и иные версии, - сообщил заместитель главного военного прокурора РК Дархан Ержанов.

По его словам, по уголовному делу создана следственная группа из числа опытных сотрудников МВД, в следственных действиях участвуют сотрудники военной и территориальной прокуратуры.

Он добавил, что составлен план расследования, на первоначальном этапе следствие основное внимание сконцентрировала на выяснения обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей.

- Также проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов, правильность складирования взрывчатых веществ. Своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах. Если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих, - уточнил Ержанов.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

Для оказания экстренной медицинской помощи были мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арыс, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент.

По факту ЧП Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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