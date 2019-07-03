Срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлили в Казахстане

Cрок рефинансирования данных займов продлен до 31 декабря 2019 года.

В Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) внесены изменения и дополнения, предусматривающие продление срока рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков, передает Zakon.kz.

- В целях максимального охвата программой всех валютных ипотечных займов, соответствующих условиям программы, срок рефинансирования данных займов продлен до 31 декабря 2019 года, срок рефинансирования займов, находящихся в ликвидируемых банках "АО "Банк Астаны»"и АО "Qazaq Banki" - до 31 декабря 2020 года, – сообщил Смоляков.

Он добавил, что займы подлежат рефинансированию в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар).

Замглавы Нацбанка подчеркнул, что с учетом внесенных поправок в программу заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 15 декабря 2019 года.

- На 1 июня 2019 года банками в рамках программы на рефинансирование одобрено 7 735 валютных ипотечных займов на сумму 64,9 млрд тенге, рефинансировано 6 283 валютного ипотечного займа на сумму 51,4 млрд тенге, – предоставил статистику Смоляков.

Он также напомнил о том, что программа реализуется Нацбанком по поручению Первого Президента Республики Казахстан с 2015 года. Нацбанком на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы, и обеспеченных единственным жильем, выделено 130 млрд тенге. В связи с полным освоением выделенных средств, рефинансирование займов в настоящее время осуществляется за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов.

Так, на 1 июня 2019 года банками в рамках Программы на рефинансирование одобрено 26 803 займа на сумму 165,9 млрд. тенге, рефинансировано 25 249 займов на сумму 148,3 млрд. тенге, прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму 51,3 млрд тенге.

Разъяснения и консультации по программе можно получить в Общественной приемной Нацбанка по адресу: г. Алматы, Айтеке би, 67, в территориальных филиалах Нацбанка РК, а также на сайте посредством формы "Обратная связь".

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