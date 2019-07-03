Корректировки в бюджет с учетом погашения долгов и ЧС в Арыси одобрены в Мажилисе

Уточнение расходной части бюджета осуществлено по трем направлениям: снижение долговой нагрузки, поддержка молодежи и увеличение резерва правительства для устранения последствий ЧМ в Арыси.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021 г.г.", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили на заседании министр финансово-экономического блока - первый заместитель премьер-министра-министр финансов Алихан Смаилов, министр национальной экономики Руслан Даленов и председатель Нацбанка Ерболат Досаев, корректировки с бюджет 2019 года понадобились для реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по соцподдержке категорий граждан, нуждающихся в помощи, а также Указа по снижению долговой нагрузки граждан.

Уточнение предлагается провести с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированного в апреле этого года.

С учетом динамики развития экономики с начала текущего года рост ВВП в 2019 году ожидается на ранее утвержденном уровне 3,8%. Прогнозную цену на нефть на 2019 год предлагается сохранить на уровне 55 долларов США за баррель. Целевой коридор годовой инфляции по прогнозам Нацбанка РК сохранен в пределах 4-6%. Основные параметры республиканского бюджета остаются без изменений: доходы (без учета трансфертов) - 6 трлн 986,4 млрд тенге; расходы - 11 трлн 933,2 млрд тенге; дефицит - 1 трлн 364,6 млрд тенге, или 2,1 % к ВВП.

Финансовое обеспечение реализации поручений Президента будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание Фонда прямых инвестиций (300 млрд тенге из 370 млрд тенге). Уточнение расходной части бюджета осуществлено по трем направлениям. На снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам закладывается 89,2 млрд тенге. Затраты на расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи составят 138,6 млрд тенге. Также предлагается увеличить резерв правительства на 72,2 млрд тенге. Часть данных средств будет направлена на устранение последствий ЧС в Арыси.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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