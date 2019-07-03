35-летний мужчина обманул жителей ЗКО на 12 миллионов тенге

Он предлагал выкупить арестованные автомобили.

В полицию обратились 12 жителей Западно-Казахстанской области с заявлением о привлечении к уголовной ответственности мужчины 1984 г.р., который под предлогом покупки арестованных автомобилей завладел их денежными средствами на общую сумму 12 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данному факту Абайским отделом полиции УП Уральска проводится досудебное расследование по ч.2 ст.190 УК (Мошенничество).

В этой связи Департамент полиции ЗКО обратился к жителям области:

- Если вы пострадали от мошеннических действии данного лица можете обратиться с заявлением в Абайский отдел полиции УП г.Уральск или позвонить по телефонам (7112) 98 - 43-03, 98-45-16, или 102.

Также в полиции отметили, что фантазии мошенников по поиску путей обмана многогранны. Практика показывает, что практически всегда причиной обмана является беспечность и чрезмерная доверчивость самих граждан.

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