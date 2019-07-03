Мошенница, обманувшая порядка 100 многодетных семей, задержана в Алматы

Аферы она совершала под предлогом оказания помощи в оформлении пособий и социальных выплат.

Мошенница, специализировавшаяся на обмане многодетных семей, задержана в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, на счету 35-летней гр. Б. порядка 100 совершенных преступных эпизодов. От преступных действий подозреваемой пострадали многодетные матери Шымкента, Кызылорды, Тараза и Алматы.

- Под предлогом оказания помощи в оформлении пособий, социальных выплат многодетным матерям, она брала сумму в виде задатка, якобы, для подкупа должностных лиц и исчезала. Основная ее задача заключалась в ускорении оформительных процедур для выплат. Наивные женщины передавали ей свои "кровные" в надежде пополнить семейный бюджет, но выходила абсолютная обратная сторона такой "сделки". Этот прецедент должен послужить для наших соотечественников наглядным примером того, что получение каких-либо выплаты от государства нужно оформлять законно и не ждать помощи от так называемых "помогаек". Разумеется, гр.Б. никаких "нужных связей" не имела, и помочь кому-либо намерений также не имела, - сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.

К слову, сама подозреваемая имеет двух несовершеннолетних детей, которые проживают с ее родителями. Ранее" она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение и имеет судимость.

- На данный момент гр.Б. задержана и водворена в ИВС. В отношении нее проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по ст.190 УК РК - мошенничество. С учетом вышеизложенного, просим граждан, пострадавших от преступных деяний указанной гражданки, обратиться по номерам телефонов: 8-727-298-53-02; 8-707-515-47-35; 8-701-718-70-69 или 102, - уточнил полковник Турсынбетов.

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