Токаев подписал поправки в соглашение о военно-техническом сотрудничестве в рамках ОДКБ
Документ устанавливает определение порядка формирования цен на продукцию военного назначения.
Фото : twitter.com3 июля 2019, 17:15
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года", передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Документ устанавливает определение порядка формирования цен на продукцию военного назначения. В частности, предусматривает, что при необходимости государственный уполномоченный орган представляет подтверждение на поставку производителем продукции по цене, как для собственных вооруженных сил.
Также Казахстан получает право на приобретение вооружения и военной техники по внутренним ценам стран ОДКБ, как и для собственных вооруженных сил.
Беларусь, Россия и Таджикистан уже ратифицировали данный документ.
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