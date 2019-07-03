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Токаев ввел мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора

Такое решение принято в целях сокращения участия государства в предпринимательской деятельности и создания условий для развития частного сектора.

Фото : bnews.kz3 июля 2019, 17:33

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 3 июля 2019 года "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В целях сокращения участия государства в предпринимательской деятельности и создания условий для развития частного сектора постановляю: ввести до 31 декабря 2020 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:

1) юридических лиц, осуществляющих деятельность в социальной сфере и (или) в области жизнеобеспечения населенных пунктов;
2) юридических лиц, создаваемых в рамках оптимизации действующих юридических лиц путём их реорганизации (слияния или преобразования);
3) акционерных обществ (товарищества с ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых субъектам квазигосударственного сектора будет принадлежать пятьдесят и менее процентов голосующих акций (долей участия);
4) юридических лиц, создаваемых по поручению и (или) согласованию с Президентом Республики Казахстан.

Правительству РК совместно с местными исполнительными органами и субъектами квазигосударственного сектора, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан поручено принять необходимые меры по реализации настоящего Указа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


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