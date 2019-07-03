IQanat – без границ!

Образовательной инициативой казахстанских бизнесменов для сельских школьников заинтересовались россияне.

В столице третий день проходит I Республиканский слет сельских детей IQanat, в котором участвуют свыше семисот учащихся со всего Казахстана. В рамках слета будут определены победители олимпиады IQanat, которым представиться уникальная возможность – всесторонняя подготовка к поступлению в отечественные и зарубежные вузы на гранты. Подобной инициативой, не имеющей аналогов в Казахстане, заинтересовались и в соседней России.

Для участия в слете и изучения опыта поддержки регионального образования тандемом бизнеса, общественности и государства, специально прибыла делегация из Челябинской области Российской Федерации. В ее составе представители Национального проекта "Электронная энциклопедия сельских школ России", а также педагоги и школьники региона.

Как признается исполнительный директор проекта сельских школ РФ Николай Махнев, им интересен опыт IQanat в решении проблем сферы образования в сельских школах:

– Проблемы сельского образования актуальны везде. Например, в России мы наблюдаем сокращение количества сельских школ, наличие неравного качества обучения в селах и городах. Это сопровождается тем, что городской уклад жизни кажется определяющим и главенствующим. В этой связи мне очень интересен опыт IQanat в качестве примера того, как страна и ее граждане работают в направлении устранения различий и сглаживания противоречий в подготовке учеников городских и сельских школ. Так как подобных убедительных примеров слаженного усилия предпринимателей, общественников и государства мало.

Он также выразил надежду на дальнейшее взаимное сотрудничество по распространению опыта и решению актуальных вопросов образования в сельской местности.

Деятельность ОФ "Образовательный фонд IQanat" по проведению олимпиады и сопровождению ее финалистов при подготовке к поступлению в передовые вузы Казахстана и мира в течение двух лет финансово поддерживается отечественными гражданами и бизнесом.

– Все казахстанские дети имеют право на достойное образование. Но, к сожалению, по ряду причин школьники сельской местности не имеют равных возможностей с городскими, – отмечает председатель Наблюдательного совета Евразийской группы Альдияр Казтаев. – Казахская земля всегда была богата на талантливых людей, и большинство из них выходцы из аулов – Сакен Сейфуллин, Мукагали Макатаев, Каныш Сатпаев, наш Елбасы Нурсултан Назарбаев. И я горжусь тем, что сегодня мы можем помочь молодым ребятам, уверенно идущим к своим целям. Тем, кто не желает сидеть на месте, а стремится к новым горизонтам. Наши подопечные – школьники Павлодарской области. Мы неслучайно выбрали этот регион. Он для нас – родной, здесь расположены предприятия Евразийской группы. И мы, следуя принципам миссии компании, поддерживаем тех, кто на нас полагается, стараемся помочь людям, которые нам доверяют.

Организаторы слета подчеркивают, что помогать ребятам, которые хотят получить возможность развития, еще не все, важно также воспитывать поколение, которое могло бы преобразовывать свое окружение. С такой целью, в рамках слета, участники посещают специальные тренинги и семинары по саморазвитию, принятию решений, планированию времени и генерированию изменений вокруг себя.

– Я готовилась к участию в этом слете и олимпиаде около трех месяцев. Волновалась сильно, и ожидания были большие, ведь в таком мероприятии участвую впервые. Помимо олимпиады, каждый день я участвую в мотивационных тренингах и встречах с известными успешными людьми. Знания, которые я получаю, очень важны и полезны для меня, – делится Анель Тастанова, участница слета из школы-лицея №1 Жанибекского района Западно-Казахстанской области.

Работа I Республиканского слета сельских детей IQanat продлится до 5 июля. Имена победителей будут объявлены 4 июля на церемонии награждения в Назарбаев Университете. Победители получат ценные обучающие подарки и призы. Организатор слета – ОФ "Образовательный фонд IQanat" при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!