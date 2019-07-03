"Я хочу домой, к папе...". Из-за долга в турецком госпитале семья не может вернуться в Казахстан

Вместо обследования в Турции началось полноценное лечение.

Полгода не могут вернуться на родину девятилетний Магомед и его мама Айзан. Магомадовы живут в одном из госпиталей Турции. В зарубежной клинике семье выставили заоблачный счет за лечение - 65 тысяч долларов, примерно 25 млн тенге. Мальчик страдает острым лимфобластным лейкозом, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Я хочу домой, к папе, к сестренкам, скучаю по ним". На трансплантацию клеток костного мозга девятилетнего Магомеда вместе с мамой впервые отправили в Турцию год назад. Полноценно помочь в Казахстане ребенку не могли – на тяжелый недуг наслоился гепатит С и легочная инфекция. Тогда семья получила квоту от государства в сумме 95 тысяч долларов. Спустя четыре месяца после успешной операции в Анкаре Магомадовы вернулись в Казахстан. Но на этом больничные скитания не закончились.

Руслан Магомадов – отец Магомеда:

- Нам сказали в клинике: через месяц вы должны прилететь снова. Так как государство нам уже помогло, мы решили своими силами ехать. Мы созвонились с клиникой, узнали, сколько будет стоить медобследование. Это было в пределах 1 тысячи долларов, просто обследование.

Но все пошло не по плану. Ребенку стало хуже. И вместо обследования в Турции началось полноценное лечение. О том, что пребывание в клинике стоит недешево, семья знала. Но то, что цена поднимется настолько – и подумать не могли.

Руслан Магомадов – отец Магомеда:

- Как нам сообщили в МИД, у нас была сумма 110 тысяч долларов, а они сделали скидку на 65 тысяч. МИД говорит, что мы должны наличными оплатить эту сумму в течение 3 недель. На что я ответил: вы можете написать им гарантийное письмо, клиника согласна, если МИД напишет гарантийное письмо - нас смогут отпустить.

По словам директора департамента по организации лечения за рубежом Эльмиры Кабланбаевой, если недуг не лечат в отечественных клиниках, пациенты имеют право на помощь за границей. Для этого профильные республиканские клиники направляют пакет документов больного в фонд социального медицинского страхования. А после вопрос отправки пациента и выделение квоты на операцию рассматривает специальная комиссия при Минздраве и отправляет только на оперативное лечение за счет государства.

Эльмира Кабланбаева - директор департамента по организации лечения за рубежом фонда социального медицинского страхования:

- Согласно 544 правилу по направлению граждан на лечение за рубежом, мы сообщаем, что не подлежат рассмотрению те пациенты, которые самостоятельно выехали на лечение за счет собственных средств. Если бы они, допустим, обратились, может быть, мы бы рассмотрели.

По словам Эльмиры Кабланбаевой, на сегодняшний день за рубежом успешно лечатся 87 казахстанцев на общую сумму в 900 млн тенге.

Дипломаты говорят, вопрос семьи Магомадовых на контроле у посольства.

Айбек Смадияров – официальный представитель МИД РК:

- Казахстанские дипломаты провели переговоры с руководством клиники и добились предоставления 40% скидки на оказанные медицинские услуги. Тем не менее, отмечаем, что отец ребенка перед началом лечения лично подписал все контракты и знал о дорогостоящих услугах клиники.

Однако Руслан Магомадов утверждает, что никаких документов не подписывал. Маленький Магомед сейчас чувствует себя хорошо. Вместе с мамой они ждут, когда, наконец, все утрясется, и они вернутся домой к родным. Но как скоро это произойдет, зависит от консенсуса, к которому еще предстоит прийти руководству турецкой клиники и казахстанским дипломатам.

Похожий случай произошел в Турции год назад. Тогда жительница Алматы Дарья Васильева родила девочку на шестом месяце беременности во время отдыха в этой стране. Местные врачи выходили малышку Полину, но и выставили солидный счет за услуги - 15 тысяч долларов. Доставить ребенка домой бортом санавиации удалось только в сентябре. Казахстанец, пожелавший остаться неизвестным, передал ее родителям необходимую сумму для оплаты счетов в больнице. Между тем, сумма долга Магомадовых увеличивается с каждым днем.

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