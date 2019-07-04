Мужчина "ожил" на похоронах и удивил родственников

Мужчину немедленно доставили в другую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В индийском городе Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, мужчина неожиданно начал двигаться во время собственных похорон. В больнице его признали мертвым, передает Lenta.ru.

20-летнего Мохаммеда Фуркана доставили в частную больницу в пятницу, 21 июня, после того, как он попал в аварию. В понедельник, 24 июня, врачи заявили родственникам, что мужчина умер и выдали им его тело. Убитая горем семья начала подготовку к похоронам.

Во время похорон, когда тело мужчины Фуркана уже готовились поместить в могилу, родственники обратили внимание, что он дергается. Мужчину немедленно доставили в другую больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, он находится в критическом состоянии, но его мозг "однозначно жив".

- У него есть пульс, артериальное давление, его рефлексы работают, - отметил один из медиков.

Старший брат Фуркана Мохаммед Ирфан рассказал, что семья заплатила 700 тысяч рупий за лечение в частной больнице. "Но как только мы сказали, что деньги закончились, они объявили его мертвым", - добавил индиец.

Главный врач города, доктор Нарендра Агарвал заявил, что инцидент будет тщательно расследован.

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