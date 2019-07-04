В Казахстане вернули бесплатный провоз 20 кг багажа в самолетах

Однако лоукостеры будут устанавливать самостоятельно вес, габариты и нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 28 июня 2019 года внес изменения Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Теперь в правилах говорится, что каждому пассажиру, имеющему билет, за исключением несовершеннолетних пассажиров, перевозимых без предоставления отдельного места в салоне, устанавливается бесплатный провоз ручной клади и багажа весом не более 20 килограмм. Общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавливается перевозчиком.

Увеличение веса бесплатно перевозимого багажа и установление других льгот допускается по усмотрению перевозчика.

Между тем положения настоящего пункта не распространяются на перевозчика, определенного уполномоченным органом в сфере гражданской авиации (лоукостера).

Такой перевозчик самостоятельно устанавливает вес, габариты и нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, в апреле 2019 года Парламент РК одобрил поправки в законопроект о транспорте, предусматривающие, что устанавливать стоимость багажа будут сами авиаперевозчики. 22 апреля закон был подписан Президентом РК.

Так, в статье 13 часть 4 была изложена в новой редакции: На воздушном транспорте вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком.

Таким образом, бесплатный провоз багажа в самолетах исключался.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!