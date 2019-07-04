34,5 млрд тенге потребуется на восстановление Арыси

Эта сумма предварительная, окончательный подсчет ущерба еще не закончен.

Первый-заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов проинформировал на пленарном заседании Сената Парламента, сколько средств потребуется на восстановление Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос по поводу Арыси задал депутат Али Бектаев. Он отметил, что резерв правительства увеличивается на 72,2 млрд тенге и спросил у главы Минфина, какая часть из этих средств будет направлена на восстановление города.

- По предварительным расчетам на 1 июля, необходимо 34,5 млрд тенге, в том числе для выплаты каждому жителю по 100 тысяч тенге предусмотрено 4,5 млрд тенге. В связи с этим из резерва правительства охвачено 2 млрд тенге, из бюджета Туркестанской области 1 млрд тенге, в качестве гуманитарной помощи 1,5 млрд тенге, - сказал Смаилов.

По его словам, требуется восстановить 7 709 жилых домов, из них 49 домов разрушено.

- Для того, чтобы восстановить дома необходимо 19,2 млрд тенге, из них 50 % средств планируется обеспечить за счет бюджетов регионов, 50% из резерва правительства. На восстановление 66 социальных объектов необходимо 7 млрд тенге. Здесь 54 объекта образования, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта. И 6 млрд тенге будет выделено за счет "Самрук-Казына" и 1 млрд тенге будет выделен бизнес сообществом, - уточнил он.

Министр указал, что для восстановления электрических сетей, теплоснабжения, ремонт инфраструктуры из резерва правительства будет выделено 2,2 млрд тенге. Для восстановления 34 административных зданий необходимо 1,7 млрд тенге, они будут выделены из резерва правительства.

- В итоге запланировано из резерва правительства - 15,5 млрд тенге, местных бюджетов -10,6 млрд теге, из ФНБ "Самрук-Казына" 6 млрд тенге, за счет спонсоров и гуманитарной помощи – 2,5 млрд тенге. Однако после завершения подсчета эта цифра может поменяться. Кроме того, холдингом "Байтерек" будут предоставлены кредиты для малого и среднего бизнеса города Арысь с шестимесячным облегченным периодом до 5 млн тенге на 48 месяцев под 1%, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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