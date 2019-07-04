Помощника министра образования и ректора вуза подозревают в хищении 7 млн тенге

Агентством РК по противодействию коррупции выявлен факт взяточничества председателем правления АО "Фонд науки".

О выявленных фактах взяточничества и хищения бюджетных средств рассказал директор департамента Агентства РК по противодействию коррупции Арман Бердалин, передает Zakon.kz.

Агентством РК по противодействию коррупции выявлен факт взяточничества председателем правления АО "Фонд науки".

- Он подозревается в получении взятки в сумме 5 тысяч долларов от ректора одного из вузов республики за положительное решение вопроса о финансировании научных проектов и общее покровительство. Задержание подозреваемого не производилось в виду его полного признания вины и сотрудничества со следствием, - сообщил Бердалин.

Расследование этого случая продолжается.

Также Бердалин сообщил об еще одном выявленном нарушении в другом регионе.

- Агентством РК по противодействию коррупции выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере ректором Павлодарского государственного имени Торайгырова и помощником министра образования и науки РК. Они подозреваются в хищении более 7 млн тенге путем незаконного начисления в период с 2017 года по настоящее время заработной платы помощнику министра за фиктивную преподавательскую деятельность в данном учебном заведении. Расследование продолжается, - заключил он.

Айша Тулеубекова

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