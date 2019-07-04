Водитель автобуса в Караганде избил мужчину и повредил его машину

По данному факту начато досудебного расследование по статье 293 часть 1 УК РК "Хулиганство", проводится расследование.

В социальных сетях распространялось видео, где водитель автобуса напал на мужчину, передает Zakon.kz.

- 3 июля около 7 часов утра 27-летний водитель маршрутного автобуса №43, находясь на остановке Г.Пруды г.Караганды, из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения 29-летнему жителю города и повредил его автомашину, - сообщили в ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебного расследование по статье 293 часть 1 УК РК "Хулиганство", проводится расследование. Обстоятельства выяснятся.

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