Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Водитель автобуса в Караганде избил мужчину и повредил его машину

По данному факту начато досудебного расследование по статье 293 часть 1 УК РК "Хулиганство", проводится расследование.

Фото : кадр видео4 июля 2019, 16:45

В социальных сетях распространялось видео, где водитель автобуса напал на мужчину, передает Zakon.kz.

- 3 июля около 7 часов утра 27-летний водитель маршрутного автобуса №43, находясь на остановке Г.Пруды г.Караганды, из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения 29-летнему жителю города и повредил его автомашину, - сообщили в ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебного расследование по статье 293 часть 1 УК РК "Хулиганство", проводится расследование. Обстоятельства выяснятся.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты